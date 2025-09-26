Haberler

Sarıgöl'de Ekmek ve Simit Fiyatlarına Zam
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekmek ve simit fiyatları 12,50 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Fırıncılar, zammın artan girdi maliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 12 lira 50 kuruştan satılan ekmek ve simit fiyatlarına zam yapıldı. Yapılan zam sonrası ilçede ekmek ve simit fiyatı 15 TL'ye çıktı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 12 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmek ile yine 12 lira 50 kuruştan satılan 100 gram simitin fiyatı yapılan zamlar sonrası 15 TL'ye yükseltildi. Ekmek ve simitin gramajı aynı kalırken yeni fiyatların bugünden itibaren geçerli olmaya başladığı bildirildi. Sarıgöllü fırıncılar zammın artan girdi maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklandığını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
