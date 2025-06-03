Sarıgöl'de Dijital Tarım Uygulamaları ile Veri Toplama Süreci Başladı

Sarıgöl'de Dijital Tarım Uygulamaları ile Veri Toplama Süreci Başladı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, tarımsal üretim planlamasının etkin yapılabilmesi için dijital tarım uygulamaları kapsamında referans parsel veri toplama çalışmaları başlatıldı. İlçe genelinde tarım arazileri dijital verilerle inceleniyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, tarım alanlarının izlenmesi ve tarımsal üretim planlamasının etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla dijital tarım uygulamaları kapsamında referans parsel veri toplama çalışmalarına başlandı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün belirleme (sınıflama) analizlerinde kullanılmak üzere referans parsel veri toplama çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalarda, tarım arazileri tek tek incelenerek dijital verilerle kayıt altına alınıyor. Yapılan ölçüm ve analizlerin, gelecekteki üretim planlamaları için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Ekip arkadaşlarımız sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Tarım alanlarının doğru şekilde izlenmesi ve üretimin verimli şekilde planlanabilmesi için referans parsel verileri topluyoruz. Bu süreç, dijital tarım altyapısının oluşturulması açısından çok değerli." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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