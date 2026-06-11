Sarıgöl'de bağcılar için salkım güvesi uyarısı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, erken uyarı istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda bağ üreticilerine önemli bir uyarıda bulundu.

Sarıgöl merkez ve ova mahallelerinde Salkım Güvesi'nin 2. nesline karşı "Ovisit" (yumurta) ilaçlaması yapacak üreticilerin, 12, 13 ve 14 Haziran 2026 tarihlerinde bağ ruhsatlı ilaçlar ile ilaçlama yapmaları gerektiği belirtildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki mevcut iklim şartlarının hastalık ve zararlılar için risk oluşturduğuna dikkat çekerek, üreticilerin Mildiyö, Unlu Bit ve Külleme hastalıklarına karşı da gerekli mücadeleyi ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için ilaçlarını mutlaka reçete ile almaları gerektiği hatırlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı