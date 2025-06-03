Sarelle, Üstün Lezzet Ödülü'nde Üç Yıldızı Kazandı

Sarelle, Üstün Lezzet Ödülü'nde Üç Yıldızı Kazandı
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Sarelle, kakaolu fındık ezmesiyle Superior Taste Award'ta 'Kahvaltılık, Bal, Reçel, Sürülebilir Ürünler' kategorisinde üç yıldız kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ürün, özel kavurma tekniğiyle Karadeniz fındığı aromasıyla hazırlanıyor ve %100 doğal içeriklere sahip.

Sarelle, Superior Taste Award'ta (Üstün Lezzet Ödülü), kakaolu fındık ezmesiyle "Kahvaltılık, Bal, Reçel, Sürülebilir Ürünler" kategorisinde üç yıldız kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışmada üç yıldıza layık görülen ürünler, yüzde 90'ın üzerinde puan alıyor ve en yüksek derece kategorisinde bulunuyor.

Kullanılan tüm malzemelerin titizlikle seçildiği üründe, özel kavurma tekniği sayesinde Karadeniz fındığının aroması korunuyor. Doğal vanilya aroması ve yüzde 100 pancar şekeriyle üretilen Sarelle kakaolu fındık ezmesi, trans yağ, renklendirici, koruyucu ve glüten içermiyor.

Dünyanın prestijli tat sertifikalarından biri olan Superior Taste Award kapsamında, 2005'ten beri 100'den fazla ülkeden binlerce ürün değerlendirildi.

Gastronomi uzmanlarından oluşan jüri üyeleri, ürün değerlendirmelerini beş uluslararası hedonik duyusal analiz tadım kriterini baz alarak objektif şekilde gerçekleştiriyor.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplam puanı yüzde 70'in üzerinde olan ürünler Superior Taste Award'ı almaya hak kazanıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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