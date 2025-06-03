Sarelle'nin Yenilenen Kakaolu Fındık Ezmesi, Superior Taste Award'ta Üç Yıldız Kazandı

Sarelle'nin Yenilenen Kakaolu Fındık Ezmesi, Superior Taste Award'ta Üç Yıldız Kazandı
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Sarelle, yenilenen kakaolu fındık ezmesi ile Superior Taste Award'ta 'Kahvaltılık, Bal, Reçel, Sürülebilir Ürünler' kategorisinde üç yıldız alarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada üç yıldız almak için yüzde 90'ın üzerinde puan elde etmek gerekiyor.

Sarelle, en iyilerin sertifikalandırıldığı Superior Taste Award'ta, yenilenen kakaolu fındık ezmesi ile üç yıldız kazandı. Taste Institute tarafından düzenlenen yarışmada, yüzde 90'ın üzerinde puan alan markalar üç yıldız almaya hak kazanıyor.

Sarelle, lezzeti ve kıvamı yenilenen kakaolu fındık ezmesi ile Superior Taste Award'ta (Üstün Lezzet Ödülü), 'Kahvaltılık, Bal, Reçel, Sürülebilir Ürünler' kategorisinde üç yıldız aldı. Yarışmada üç yıldıza layık görülen ürünler, yüzde 90'ın üzerinde puan ve en yüksek derece kategorisinde yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli tat sertifikalarından biri olan Superior Taste Award kapsamında, 2005 yılından beri 100'den fazla ülkeden binlerce ürün değerlendirildi. Gastronomi uzmanlarından oluşan jüri üyeleri, ürün değerlendirmelerini beş uluslararası hedonik duyusal analiz tadım kriterini baz alarak objektif bir şekilde gerçekleştiriyor. Yapılan titiz değerlendirmelerin ardından toplam puanı yüzde 70'in üzerinde olan ürünler Superior Taste Award'ı almaya hak kazanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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