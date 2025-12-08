Haberler

Saraykent Vergi Dairesi açıldı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, Saraykent Malmüdürlüğü'nün Vergi Dairesi olarak dönüşümü ve açılışı gerçekleştirildi. İlçede toplam mükellef sayısı 904 olarak belirlendi.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bulunan Saraykent Malmüdürlüğü, Saraykent Vergi Dairesi olarak hizmet verecek.

Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla dönüşümü gerçekleşen kurumun açılış töreni gerçekleştirildi.

Yozgat Defterdarı Osman Koçaş yaptığı açıklamada "Yozgat merkez ve ilçelerimizde MTV mükellefleri hariç toplam 47 bin civarında mükellefimiz bulunmaktadır. MTV mükellefi adedi ise 60 bin civarındadır. Saraykent ilçemiz il merkezine 68 kilometre uzaklıkta olup nüfusu 2024 verisine göre yaklaşık olarak 11 bin 370 civarındadır. Saraykent Vergi Dairesinde mükellef sayısı yaklaşık olarak; Gelir Vergisi 156, Kurumlar Vergisi 27, KDV 179, GMSİ 288 ve Basit Usul 254 olmak üzere toplam 904 mükellef bulunmakta olup bu mükelleflere 1 müdür 1 uzman ve 4 memur tarafından hizmet verilmektedir. Kadışehri, Yenifakılı, Çandır Malmüdürlüklerinin kapatılmasıyla oluşan ve merkezde kurulan Çamlık Vergi Dairemizin toplam olarak 2 bin 030 mükellefe hizmet edecektir. Bugün itibariyle bu ilçelerde bulunan mükelleflerimizin bağlantıları hiçbir işleme gerek kalmaksızın Çamlık Vergi Dairesine aktarılmıştır" dedi. - YOZGAT




