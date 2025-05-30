Saraycık Göleti'nin İnşaatı Tamamlandı
Amasya'nın Ziyaret beldesinde yapımı süren Saraycık Göleti'nin gövde dolgusu tamamlandı. 47,5 metre yüksekliğindeki gölet, 970 dekar tarım arazisini sulayacak.
Amasya'nın Ziyaret beldesinde yapımı süren Saraycık Göleti'nin gövde dolgusu tamamlandı.
Temelden yüksekliği 47,5 metre olup kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen gölet 970 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak.
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, gölet inşaatının son durumunu sosyal medya hesabında paylaştı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi