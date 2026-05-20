Şaphane'de üzüm bağlarında hastalık ve kiraz sineği tuzak kontrolleri
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üzüm bağlarında hastalık ve kiraz sineği tuzak kontrolleri yapıldı. Üreticilere erken müdahale ve önlemler hakkında bilgi verildi.
Yapılan çalışmalar kapsamında bağ ve bahçelerde hastalık ile zararlı takibi yapılırken, üreticilere alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Kontrollerde özellikle ürün verimini ve kalitesini olumsuz etkileyebilecek hastalık ve zararlılara karşı erken müdahalenin önemine dikkat çekildi. - KÜTAHYA