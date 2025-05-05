Sanofi, Opella'nın Kontrol Hissesini CD&R'ye Devi Etmiştir

Sanofi, Opella'da yüzde 50 oranındaki kontrol hissesinin Clayton, Dubilier&Rice (CD&R) şirketine satışının tamamlandığını duyurdu.

Opella'dan yapılan açıklamaya göre, Sanofi'nin elindeki yüzde 50 kontrol hissesinin CD&R'ye satılmasının ardından Opella, bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerine resmi olarak başladı. Bu dağılımın ardından Sanofi, şirkette yüzde 48,2 gibi önemli bir hisseyi elinde tutarken, kalan yüzde 1,8'lik pay ise Bpifrance'a ait olacak.

Yaşlanan nüfus, dijital sağlık erişimi ve kişisel bakım konusunda artan talepler gibi önemli eğilimler tarafından yeniden şekillenen ve dünyada 190 milyar avroluk pazar hacmi bulunan vitamin, mineral ve takviyeler alanında faaliyet gösteren Opella, arkasındaki güçlü destek ve "Sağlığın Senin Elinde" mottosuyla, kendi kendine bakımı kolaylaştırmak için bilimsel temelli, tüketici odaklı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı taahhüt ediyor.

Merkezi Fransa'da yer almasına rağmen küresel bir pozisyonda yer alan şirket, aralarında Enterogermina ve Pharmaton'un yer aldığı 100 markadan oluşan portföyü yönetiyor. Güvenilir markalarını ve pazarlardaki varlığını güçlendirmeye öncelik verecek şirket, bu doğrultuda, reçeteli ilaçlardan reçetesiz ürünlere kadar stratejik satın almalara ve coğrafi genişlemeye uzanan fırsatlara odaklanacak.

Şirkette görev değişimi yaşandı

Devir işlemlerinin ardından Opella Denetim Kurulu Başkanlığı görevini ise David Taylor üstlendi. Daha önce Procter & Gamble'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) olan ve şu anda Delta Yönetim Kurulu Başkanı ve CD&R fonlarının kıdemli danışmanı olarak görev yapan Taylor, markalaşma deneyimi ve insan odaklı liderlik anlayışıyla Opella'ya güçlü bir vizyon kazandırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opella Başkanı ve CEO'su Julie Van Ongevalle, bağımsız bir şirket haline gelmenin, kendileri için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

11 bin çalışanıyla gurur duyduğunu kaydeden Ongevalle, "Doğru iş ortakları ve odaklanmayla, insanların kendi sağlıklarını iyi yönetme biçimlerini kolayca, güvenli ve kendi istedikleri şekilde yeniden şekillendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Opella Afrika-Orta Doğu-Türkiye (AMET) Genel Müdürü Feirouz Ellouze da misyonlarının öz bakımı kolaylaştırmak olduğunu, sağlık okur-yazarlığını geliştirmek ve "sağlık sizin elinizde" vizyonunu genişletmek için tüm paydaşlarla çalıştıklarını aktardı.

Ellouze, "Opella'daki bu yeni dönüşüm, küresel olarak hızlı hareket eden bir tüketici sağlığı şirketi olma yolculuğumuzu ilerletmeyi hedefliyor. Çalışanlarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde kalıcı bir miras yaratma yeteneğimize inanıyoruz. AMET Bölgesi olarak, Türkiye'deki üssümüzden Afrika ve Orta Doğu'daki operasyonlarımızı yönetmekten büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.