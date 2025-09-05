Sanofi Çalışanlarının Çocuklarıyla Dayanışma Etkinliği

Sanofi Türkiye çalışanlarının çocukları, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde devlet koruması altındaki öğrencilere kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye kolileri hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hazırlanan kutular, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) aracılığıyla devlet koruması altındaki çocuklara ulaştırıldı.

"Okula Geri Dönüş" temasıyla düzenlenen etkinlikte Sanofi çalışanlarının çocukları, anlamlı bir dayanışma için bir araya geldi. Çocuklar yeni eğitim yılının başlamasından önce devlet koruması altındaki çocuklar için kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye kutuları hazırladı.

"Biri senin için, biri arkadaşın için" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini yaşayarak öğrendi. Çocuklar, kendi okul hazırlıklarını tamamlarken aynı zamanda tanımadığı bir arkadaşına destek olabilmenin mutluluğunu yaşadı.???????