Şanlıurfa'ya 2 milyar liralık besi organize tarım bölgesi yatırımı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa'da 2 milyar liralık besi organize tarım bölgesi yatırımı yapıldığını duyurdu. Bu yılın ilk yarısında 150 yeni besi işletmesinin faaliyete geçmesi planlanıyor, böylece toplamda 320 işletme ile yıllık 36 bin ton kırmızı et üretimi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa'ya 2 milyar liralık besi organize tarım bölgesi yatırımı yapıldığını bildirerek, "Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi'nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şanlıurfa'ya 2 milyar liralık dev yatırım yapıldığına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi'nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek. Böylece toplamda 320 besi işletmesi, yıllık 36 bin ton kırmızı et üretimi ve 3 bin istihdam rakamına ulaşarak, bölgemizin kalkınmasına ve ülke ekonomimize güçlü katkı sağlanacak. 8 bin dekar alana kurulan Türkiye'nin en büyük organize tarım bölgesi olan bu dev yatırım, bölgemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı, bereketli olsun."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
