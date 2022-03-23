Şanlıurfa ve Mardin'de geçen yıl 80 bin 165 hektar arazi toplulaştırıldı

ŞANLIURFA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, geçen yıl Şanlıurfa ve Mardin'de 80 bin 165 hektar arazinin toplulaştırıldığını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

2021 yılında Şanlıurfa ve Mardin'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yıldız, "Şanlıurfa ve Mardin illerimizde toplulaştırması biten ve devam eden 66 projede toplam 1 milyon 601 bin 346 hektar alanda toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütüldü. Bu kapsamda, 2021 yılında 80 bin 165 hektar alanın tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle toplam tescil edilen alan 935 bin 516 hektara ulaştı. Devam eden çalışmalarla 90 bin hektar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmekte olup, arazi toplulaştırması tamamlanan alan 1 milyon 25 bin 516 hektar araziye çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

2021'de toplam 993 bin 322 metreküp taş toplama işlemi yapılarak parsel ve blok sınırlarının temizlendiğini aktaran Yıldız, söz konusu alanların tarıma kazandırıldığını kaydetti. Yıldız, tarla içi ulaşım yolları kapsamında ise 425 kilometre yol yapıldığına dikkati çekerek, 2022 sonuna kadar 1 milyon metreküp taş toplama ve 500 kilometre tarla içi yol yapılmasının hedeflendiğinin altını çizdi.