Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,95 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|11,78
|15,15
|Yağlık çigit
|Kg
|3,31
|5,23
|Arpa
|Kg
|5,76
|5,76
|Nohut
|Kg
|22,47
|25,50
|Buğday
|Kg
|7,57
|11,00
|Mısır
|Kg
|5,60
|5,75
|Preseli pamuk
|Kg
|34,00
|45,95
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi