Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 46 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da verildi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
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|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,59
|11,00
|Mısır
|Kg
|5,45
|5,53
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|16,70
|16,70
|Preseli pamuk
|Kg
|42,75
|46,00
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi