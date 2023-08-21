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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 46 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da verildi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
BuğdayKg6,59

11,00
MısırKg5,45

5,53
Kırmızı kabuklu mercimekKg16,70

16,70
Preseli pamukKg42,75

46,00
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Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi

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