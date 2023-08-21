Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 46 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da verildi.