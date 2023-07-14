Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 42,50 Liradan Satıldı
Ekonomi Haberleri
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|12,98
|14,50
|Nohut
|Kg
|23,80
|23,80
|Buğday
|Kg
|8,77
|8,77
|Preseli pamuk
|Kg
|33,00
|42,50
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500