Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 42,50 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg12,9814,50
NohutKg23,8023,80
BuğdayKg8,778,77
Preseli pamukKg33,0042,50

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title