Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,50
|17,70
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,60
|4,00
|Buğday
|Kg
|4,15
|6,90
|Mısır
|Kg
|1,80
|5,90
|Kütlü pamuk
|Kg
|15,00
|19,00
|Preseli pamuk
|Kg
|25,30
|47,50
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500