Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,45 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,86
|10,86
|Fasulye
|Kg
|5,15
|5,15
|Buğday
|Kg
|3,10
|6,00
|Mısır
|Kg
|4,30
|4,83
|Kütlü pamuk
|Kg
|12,00
|25,00
|Preseli pamuk
|Kg
|38,50
|42,45
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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