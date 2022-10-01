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Şanlıurfa haberi... Siverek'te Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri yapıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa haberi... Siverek'te Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri yapıldı

Şanlıurfa haberler... Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nda tek listeyle seçime giren Salih Serdal Bucak güven tazelediŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan Ticaret ce Sanayi Odası Başkanlık seçimine tek listeyle gidilen seçimlerde eski başkan Salih Serdal Bucak 4'üncü kez tekrardan başkan seçildi.

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nda tek listeyle seçime giren Salih Serdal Bucak güven tazeledi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan Ticaret ce Sanayi Odası Başkanlık seçimine tek listeyle gidilen seçimlerde eski başkan Salih Serdal Bucak 4'üncü kez tekrardan başkan seçildi. Güvenlik ünlemleri altında, yüksek bir katılımın olduğu oy kullanma işlemi saat 17.00'di itibariyle sona erdi.

Başkan Bucak 4 yıl boyunca tekrardan Siverek Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığını yürütmeye devam edecek.

Seçim sonrası bir teşekkür mesajı yayınlayan Bucak, "Birlik ve beraberlik içinde geçirdiğimiz bir dönemin ardından bu gün yapılan ve siz sayın üyelerimizin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşen olağan genel kurul toplantımızın sonucunda 4. defa Siverek Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına seçilmiş bulunmaktayım. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, yasalar ile bize tevdi edilen görevlerin yanısıra, tüm üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi daha da iyileştirmeye ve geliştirmeye, üyelerimizle birlikte, ilçemizdeki ticari yaşamın tüm unsurlarının menfaatini gözeten, güvenli bir ortamın oluşturulmasını sağlamaya, Teknolojinin getirdiği yenilikleri benimseyen ve uygulayan bir yönetim anlayışındaki çalışanlarımız ile birlikte, Güler yüzlü, herkese eşit, hızlı ve etkin bir hizmet sunmayı şiar edineceğimizin bilinmesini istiyoruz. Göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı tüm yönetimimiz adına teşekkür eder, saygılar sunarız" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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