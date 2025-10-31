Haberler

Şanlıurfa'da İyi Pamuk Projesi Tarla Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile UNDP iş birliğiyle yürütülen İyi Pamuk Projesi kapsamında, Şanlıurfa’da Tarla Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, sürdürülebilir pamuk üretim yöntemleri ve üretici refahının artırılması hedefleri vurgulandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen İyi Pamuk Projesi kapsamında, Şanlıurfa'da Tarla Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgelerinde 2021'den bu yana sürdürülen İyi Pamuk Projesi'yle, pamuk üretiminde sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, kaynakların verimli kullanımı ve üretici refahının artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve UNDP iş birliği, Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün katkılarıyla Koruklu GAPTAEM Talat Demirören Tesisi'nde 3. İyi Pamuk Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, coğrafi işaret tescil belgesi alan pamuğun Şanlıurfa'nın kimliğinde yalnızca bir bitki değil, bir kültürün de taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Gülpınar, "Yüzyıllardır bu topraklarda büyüyen o beyaz altın, hem ekonomimizin hem de sanat ve estetik geleneğimizin ham maddesi olmuştur. Bugün iyi pamuk anlayışıyla yani doğaya saygılı, suyu verimli kullanan, üreticiyi koruyan ve emeğe değer veren bir tarım, bir üretim modelini konuşuyoruz. Bu anlayış sadece pamuk için değil tarımın bütün alanlarında geleceğe dair bir yol haritasıdır." dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino da tarımsal verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve güçlü yerel ortaklıkların geliştirilmesi yönünde önemli gelişmelerin kaydedildiğini belirtti.

İş birliği ile çevre kaynaklarını güçlendiren ve koruyan sürdürülebilir uygulamaların hayata geçtiğini aktaran Merino, "Bunda, örnek çiftçilerimizin ortak hedefleri eyleme dönüştürmesi etkili oluyor. İyi Pamuk Girişimi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile birlikte, pamuk üretimini üreticiler ve tüketiciler için daha iyi, doğa için daha faydalı ve gelecek için daha sürdürülebilir hale getiriyoruz." diye konuştu.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ise iyi pamuk uygulamalarının çok kıymetli olduğunu belirterek üniversite olarak çiftçi maliyetlerini düşürüp üretimi arttıracak projeler üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, Türkiye'nin lokomotif sektörü olan tekstilin ham maddesinin bölgede üretilmesinin ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu, pamuğun geleceğinin iyi pamuk uygulamasında olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar pamuk tarlasına geçerek hasada katıldı.

Etkinliğe Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Şanlıurfa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
