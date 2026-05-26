Denetimlerde 32 firmada aykırılık tespit edilerek ceza uygulandı

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi 510 firmada 18 bin 260 ürün denetledi. 32 firmada aykırılık tespit edilerek 238 bin TL ceza uygulanırken, 72 işletme fahiş fiyat nedeniyle Bakanlığa bildirildi.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 32 firmada aykırılık tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü, toptancı halleri, şehirler arası otobüs terminalleri, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin perakende satış noktaları ile bayramlık ürün ve giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, fiyat etiketi, fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk ve satıştan kaçınma gibi hususlar incelendi.

Kurban Bayramı öncesi 13 Mayıs - 26 Mayıs tarihleri arasında, Ticaret Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliği talimatları doğrultusunda il genelinde 510 firmada 18 bin 260 ürün denetlendi. Denetlenen 32 firmada aykırılık tespit edilerek 238 bin TL tutarında fiyat etiketi yönünde işlem yapıldı. Ayrıca 72 işletme hakkında fahiş fiyat yönünden idari işlem uygulanarak gerekli değerlendirmelerin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığına bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
