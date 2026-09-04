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SANKON'dan Arap Ligi'ne iş birliği ziyareti

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SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Arap Devletleri Ligi Ankara Misyon Şefi Büyükelçi Malek Mousli'yi ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye ve Arap ülkeleri arasında iş ve ticaret forumları, sağlık turizmi ve ekonomik işbirliği konferansları düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Arap Devletleri Ligi Ankara Misyon Şefi Büyükelçi Malek Mousli'yi ziyaret etti.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, görüşme kapsamında gelecek dönemde SANKON ve Arap Devletleri Ligi işbirliğiyle Türkiye ve Arap ülkeleri arasında iş ve ticaret forumları ile sağlık turizmi ve ekonomik işbirliği konferansları düzenlenmesi yönünde karar alındı.

Cevahiroğlu, ziyaretteki konuşmasında, SANKON ile Arap Devletleri Ligi arasında 15 yıldır var olan güçlü stratejik işbirliğinin bundan sonraki yıllarda da kararlılıkla devam edeceğini, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ekonomik ilişkilere katkı sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Mousli de Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasal ilişkilerin üst seviyede olduğunu ve işbirliğinin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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