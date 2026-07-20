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SANKON'dan KKTC'nin Barış Bayramı'na destek mesajı

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SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu SANKON Dış İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu SANKON Dış İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, mesajında, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın yalnızca Kıbrıs Türklerinin varlığını ve güvenliğini korumakla kalmadığını, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın tesis edilmesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkı ve sorumluluğu bugün de aynı kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve geleceğinin en önemli teminatıdır. SANKON olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınmasına yönelik her türlü haklı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz. Başta şehitler olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle anıyoruz, gazilere şükranlarımızı sunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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