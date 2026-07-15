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SANKON'dan eski Katar Emiri için başsağlığı mesajı

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SANKON Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Merhum Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, Katar devletinin kalkınmasına, bölgesel istikrara ve uluslararası iş birliğine önemli katkılar sunmuş, vizyoner devlet adamlarından biri olarak hatırlanacaktır. Bu acı kayıp dolayısıyla başta Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamad Al Sani olmak üzere dost ve kardeş Katar halkına en içten taziyelerimizi iletiyor; merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletler arasındaki dostluk, dayanışma ve insani değerlerin her zaman güçlenerek devam etmesini temenni ediyor, Katar halkının acısını yürekten paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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