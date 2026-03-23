Sanipak'ın Arch Peninsula Sdn Bhd'ye devri için anlaşma imzalandı

Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye'de temizlik kağıtları sektörünün önde gelen şirketlerinden Sanipak'ın bu alanda dünyanın önde gelen şirketlerinden birinin iştiraki olan Arch Peninsula Sdn Bhd'ye (AP) devri için anlaşmaya vardı. 600 milyon dolar bedelle imzalanan anlaşma, Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı sonrasında tamamlanacak. Söz konusu anlaşma ile Eczacıbaşı Topluluğu dinamik portföy yönetimi doğrultusunda önemli bir adım atarken, Sanipak bünyesindeki markalar için de küresel büyümenin yolu açılmış olacak.

İmzalanan sözleşmeye ilişkin konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Burak Sevilengül, "İpek Kağıt ismiyle 1969'da faaliyete başladığımız kişisel hijyen ürünleri alanında, Türkiye'nin en sevilen, öncü markalarını oluşturduk. Ülkemizin hijyen ve kişisel temizlik alışkanlıklarını dönüştürdük. Bugün geldiğimiz noktada, Sanipak'ın küresel ölçekte büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilecek güçlü bir uluslararası oyuncuyla yeni bir döneme adım attığına inanıyoruz. Bu adım, Türkiye'den doğan Sanipak markalarının dünya pazarlarına daha da güçlü açılmasını ve milyonlarca yeni haneye ulaşmasını sağlayacak. Aktif portföy yönetimi yaklaşımımızın bir sonucu olan bu anlaşma, Topluluğumuz için yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için de önemli bir itici güç olacak" dedi.

"Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Sanipak CEO'su Bülent Kozlu da anlaşmanın, kuruluşun Türkiye ve Fas'taki lider konumunu pekiştirirken, bölgesel oyuncu olma yolculuğuna da önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Kozlu, "AP'nin küresel üretim gücü ve dikey entegrasyon yetkinliğinin, Sanipak'ın öncü markaları ve operasyonel altyapısıyla birleştiğinde büyük bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz. Temizlik kağıtları alanında ülkemizin lider şirketi olarak, yerli üretim, istihdam, ihracat ve yeni yatırımlar ekseninde Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yatırım grubunun Küresel Tüketici Kurulu Eş Başkanı Nishant Grover da Türkiye ve Fas'ın lider temizlik kağıdı üreticilerinden Sanipak'ı büyüyen portföylerine dahil etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Bu satın alma, güçlü yerel konumlara sahip pazar lideri markalara yatırım yapma odağımızın bir yansıması. Entegre bir selüloz ve kağıt şirketi olarak; küresel ölçeğimiz, operasyonel uzmanlığımız ve tedarik zinciri yetkinliklerimizle değer oluşturmak için güçlü bir konumdayız. Bu anlaşmanın önemli sinerji oluşturmasını; hem ev sahibi hem de yatırımcı ülkelerde, ticarete ve ekonomik büyümeye katkı sağlamasını bekliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı