Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 2025'in son çeyreğinde yıllık yüzde 4,3 arttı

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı. Çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yıla göre %4,3 artış gösterdi. En fazla artış ise sermaye malları sektöründe yaşandı.

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış gösterdi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 2 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,1 artış kaydetti.

En fazla artış sermaye malları sektöründe

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 6,7 ile sermaye malları sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış, yüzde 1,9 ile ara malları sektöründe oldu.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
