Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "SAHA" paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yarın başlayacak Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarı SAHA 2026'da, savunma ve havacılığın geleceğine yön verecek devrim niteliğindeki yeniliklerin görüleceğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"na ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, yarın vizyonun gerçeğe dönüşeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarı SAHA 2026 için geri sayımda son 24 saate girdik. Yarın, teknolojinin kalbi İstanbul'da atıyor. Savunma ve havacılığın geleceğine yön verecek devrim niteliğindeki yenilikleri görmek için hazır mısınız? SAHA 2026'da buluşmak üzere."