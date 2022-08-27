Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret Ekonomi Haberleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy Bilişim Akademisini ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy Bilişim Akademisini ziyaret etti. Varank, Arnavutköy'de gerçekleştirdiği programlar kapsamında Bilişim Akademisi'nde öğrencilerle buluştu. Ziyaretinde, robotik, bilim ve teknoloji, yazılım atölyesi ile metaverse sınıflarını gezerek, incelemelerde bulunan Bakan Varank, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Varank, öğrencilerle sohbet edip taleplerini de dinlediği ziyaretin ardından gençlerle bir araya geldi. Bakan Varank'a ziyareti sırasında Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da eşlik etti. Ekonomi Kaynak: AA / Metin Yüksel Kaya Mustafa Varank Ekonomi Güncel Haberler

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