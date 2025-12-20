Bakan Kacır, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Yousef ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sanayi, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğimizin derinleştirilmesine yönelik fırsatları ele aldık." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Yousef ile heyetini Bakanlık'ta ağırladıklarını bildirdi.

Konuk bakan ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacır, "Sanayi, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğimizin derinleştirilmesine yönelik fırsatları ele aldık. Umman ile ticaret hacmimizi yükseltecek ve karşılıklı yatırımları hızlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.