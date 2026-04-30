Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır 18. Giresun Günleri'ni ziyaret etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun'un gelecek dönemde de Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğine inandığını belirterek, "Giresun, üreterek ve bir turizm merkezi olarak hem Karadeniz bölgemize hem de Türkiye'mize katkı sunacak." dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen "18. Giresun Günleri" etkinliğini ziyaret eden Kacır, burada yaptığı açıklamada, bu alanda her hafta düzenlenen hemşehri buluşmalarının çok anlamlı olduğunu, bu hafta gerçekleştirilen etkinlikte kendi memleketi Giresun'dan ve tüm ilçelerinden misafirlerin geldiğini söyledi.

Bu misafirlerin Giresun'un kültürünü, tarihini, geleneklerini, beceri ve birikim ürünleri ile bereketini İstanbul'a taşıdığını dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki 4 gün boyunca devam edecek bu etkinlik, İstanbul'da ve İstanbul'un çevresinde yaşayan Giresunlu hemşehrilerimizi bir araya getirecek. Burada sanatla, kültürle, müzikle buluşacaklar. Şehrimizin tınısını, kokusunu hatırlayacaklar. Bizler her birimiz farklı vesilelerle farklı dönemlerde İstanbul'a yerleşmiş ailelerin çocuklarıyız ama şehrimize olan bağımız, kültürümüze olan tutkumuz devam ediyor. Bu hemşehri buluşmaları da bu bağın gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir rol üstleniyor."

"Giresun, Karadeniz bölgemize ve Türkiye'mize katkı sunacak"

Bakan Kacır, Giresun'un doğasıyla muhteşem bir turizm merkezi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Giresun, dünyaya fındığıyla nam salmış çok önemli bir merkez. Aynı zamanda muhteşem yaylalara sahip bir şehir. Önümüzdeki dönemde bir yandan Giresun'un üretim gücünü yükseltirken ki organize sanayi bölgeleriyle çevre dostu üretim altyapılarını güçlendirirken bir yandan Giresun Limanı'nın hem Giresun'un hem de kentin hinterlandındaki tüm bölgelerin dünyaya açılan bir kapı olma vasfını daha kuvvetli hale getirirken bir yandan da yerel kalkınma anlayışıyla sahip olduğumuz değerlere katma değer kazandırmak için gayret gösteriyoruz."

Kacır, şehrin Türkiye ekonomisine katkı sağladığını vurgulayarak, "İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Giresun ekonomisi Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edecek. Giresun, üreterek ve bir turizm merkezi olarak hem Karadeniz bölgemize hem de Türkiye'mize katkı sunacak." diye konuştu.

Bakan Kacır, 18. Giresun Günleri etkinliği kapsamında kurulan stantları gezdi, alanda bulunan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.