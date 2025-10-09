Haberler

Sanayi Üretimi Yüzde 3,9 Büyüdü

Sanayi Üretimi Yüzde 3,9 Büyüdü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılının Ocak-ağustos döneminde sanayi üretiminin yıllık yüzde 3,9 büyüdüğünü açıkladı. 24 imalat sanayi sektörünün 18'inde artış kaydedilirken, bakan ayrıca emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor. Ocak-ağustos döneminde sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyürken, 24 imalat sanayi sektörünün 18'inde artış kaydedildi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı sanayi üretimi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor. Ocak-ağustos döneminde sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyürken, 24 imalat sanayi sektörünün 18'inde artış kaydedildi. Sanayimizin dönüşümünü ve üretim kapasitesini destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretim 2025 yılında güçlü performans sergiliyor. Emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası kurallara aykırı sübvansiyonlu ürünlerin yurt içi pazarımıza erişimini sınırlayacak tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
