Haziran'da sanayi üretimi yıllık azaldı, aylık arttı

Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,4 azalırken, aylık yüzde 0,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı