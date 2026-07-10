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Tüik: Sanayi Üretimi Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Yatay Seyretti

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TÜİK verilerine göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre değişmezken, aylık bazda yüzde 2,9 geriledi. İmalat sanayi üretimi aylık yüzde 3,3 azaldı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermedi. Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,9 gerilerken, imalat sanayi üretimi ise aylık yüzde 3,3 düştü.

TÜİK, 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek yatay seyrederken, bir önceki aya göre yüzde 2,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldı. Aynı dönemde imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Sanayi üretimi, aylık bazda ise yüzde 2,9 azaldı. Alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi. Aynı dönemde imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 geriledi.

Kaynak: ANKA
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