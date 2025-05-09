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Sanayi Üretimi Mart Ayında Yüzde 3,4 Arttı

Sanayi Üretimi Mart Ayında Yüzde 3,4 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Mart ayında sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artış gösterdi. Aylık bazda ise artış yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Madencilik ve imalat sanayisindeki artış dikkat çekti.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı, aylık ise yüzde 3,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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