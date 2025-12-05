Haberler

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 9 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yıla göre yüzde 9 artış gösterdi. Sermaye malları sektöründe en yüksek artış kaydedildi.

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 yükseldi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 9,9 artış kaydetti.

En fazla artış sermaye malları sektöründe

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 20,1 ile sermaye malları sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 2,2 ile yine sermaye malları sektöründe oldu.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
