Haberler

Sanayi Üretim Endeksi Ağustos'ta Yüzde 7,1 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağustos ayı sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 7,1 artış kaydettiğini ve imalat sanayi sektörünün yüzde 7,7 yükseldiğini açıkladı. Bakan, teşvik ve desteklerle sanayinin büyümeye devam edeceğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ağustos'ta sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 7,1 artış kaydetti. İmalat sanayi sektörü endeksi, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından ağustos ayı sanayi üretim endeksine ilişkin verileri değerlendirdiği bir paylaşım yaptı.

Kacır, "Ağustos'ta sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 7,1 artış kaydetti. İmalat sanayi sektörü endeksi, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi. Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti

Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.