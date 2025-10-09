Sanayi Üretim Endeksi Ağustos'ta Yüzde 7,1 Arttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağustos ayı sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 7,1 artış kaydettiğini ve imalat sanayi sektörünün yüzde 7,7 yükseldiğini açıkladı. Bakan, teşvik ve desteklerle sanayinin büyümeye devam edeceğini vurguladı.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından ağustos ayı sanayi üretim endeksine ilişkin verileri değerlendirdiği bir paylaşım yaptı.
Kacır, "Ağustos'ta sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 7,1 artış kaydetti. İmalat sanayi sektörü endeksi, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi. Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek" dedi. - ANKARA
