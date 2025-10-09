Sanayi Üretim Endeksi Ağustos'ta Yüzde 7,1 Arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ağustos'ta sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 7,1 artış kaydetti. İmalat sanayi sektörü endeksi, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından ağustos ayı sanayi üretim endeksine ilişkin verileri değerlendirdiği bir paylaşım yaptı.

Kacır, "Ağustos'ta sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 7,1 artış kaydetti. İmalat sanayi sektörü endeksi, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi. Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek" dedi. - ANKARA