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Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık Projesi Kütahya'da Hayata Geçti

Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık Projesi Kütahya'da Hayata Geçti
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Zafer Kalkınma Ajansı'nda imza töreniyle başlayan proje, Kütahya'daki gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı ve kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Zafer Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen imza töreniyle, "Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık: Gerçekçi Deneyimler, Kalıcı Beceriler" projesi resmen hayata geçti. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Zafer Kalkınma Ajansı, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında yürütülecek olan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, projenin temel amacının Kütahya'daki 18-35 yaş arası işsiz gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve kaynakçılık alanında nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermek olduğunu belirtti. Proje kapsamında sanal gerçeklik destekli modern kaynakçılık eğitimleri verilerek gerçekçi fabrika ortamında beceri kazanımı sağlanacağını vurgulayan Esin Güral Argat, aynı zamanda projenin, kadınların iş gücüne katılım oranını artırmayı hedeflediğini de söyledi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ise, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi olarak sanayiye nitelikli eleman yetiştirilmesi noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Tolga Eskioğlu yapmış olduğu konuşmalarında, "Kütahya OSB olarak, sanayimizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü karşılamaya yönelik projelerde aktif rol almaya devam edeceğiz. Bu projeyle, sanayicimizin uzun süredir talep ettiği uzman kaynakçı yetiştirme konusunda önemli bir adım atıyoruz. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu proje, Kütahya'da sanayi sektörünün gelişmesine ve yerel iş gücünün niteliğinin artırılmasına önemli katkılar sunacak. Kaynakçılık alanında mesleki eğitim alan gençler, sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip olarak istihdama daha kolay katılabilecek. Aynı zamanda, kadın istihdamına yönelik teşvikler sayesinde iş gücüne katılım oranları artırılarak, bölgesel kalkınmaya destek sağlanacak.

Kütahya OSB'nin öncülüğünde yürütülen bu proje, sanayiye nitelikli iş gücü kazandırmanın yanı sıra, bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınmayı da hızlandıracak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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