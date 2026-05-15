Samsung Electronics SmartThings'i güncelledi

Samsung Electronics, küresel akıllı ev platformu SmartThings'i güncelledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, gelişmiş SmartThings "Family Care" (Aile Bakımı) ile kullanıcıların ayrı yaşadıkları ebeveynlerine daha kolay destek olmalarını sağlıyor.

Hizmet, SmartThings'i çeşitli ev aletleri ve mobil cihazlarla birbirine bağlayarak, yaşlı ebeveynlerin aktiviteleri hakkında bildirimler, ilaç ve hastane ziyaretleri için hatırlatıcılar ve konum tabanlı uyarılar sunuyor.

Güncellemedeki yenilikler "Care on Call" (Arama ile Bakım), "Cihaz İzleme ve Uzaktan Kontrol", "Güvenlik Devriyesi" (Safety Patrol) ve "Bakım İçgörüsü"nü (Care Insight) kapsıyor.

Arama ile Bakım özelliği, kullanıcıların bir telefon görüşmesi aracılığıyla bakım verdikleri kişilerin durumunu daha yakından kontrol etmelerine olanak tanıyor.

Cihaz İzleme ve Uzaktan Kontrol özelliği ile SmartThings, klima, hava temizleyici ve nemlendirme cihazlarını iç mekan sıcaklığı, nem ve hava kalitesi açısından sürekli izleyebiliyor.

"Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra robot süpürge"de bulunan Güvenlik Devriyesi özelliği ise evin içindeki çeşitli alanları kontrol etmek için kullanılıyor. Bakım alan kişinin aktivitesi belirli bir süre tespit edilmezse kullanıcıya bildirim gönderiliyor ve bu özellik uzaktan etkinleştirilebiliyor.

"Now Brief", kullanıcıların günlük yaşamları, aile üyeleri ve evin içindeki/dışındaki koşullar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan zengin bir yapay zeka deneyimi sunuyor.

Kişiselleştirilmiş bilgilendirme servisi olan Now Brief, başlangıçta Galaxy mobil cihazlarda sunulurken, Samsung bu özellikleri aşamalı olarak, 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen televizyonlarda ve 2021 ve sonrasında üretilen Family Hub buzdolaplarında kullanıma sunmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve AI Platform Merkezi SmartThings Ekibi Başkanı Jaeyeon Jung, Samsung'un yapay zeka teknolojisinin, günlük rahatlığın ötesine geçerek kullanıcıların kendilerine ve ailelerine daha büyük bir huzurla bakmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Jung, SmartThings'in, kullanıcıların günlük yaşamlarını yapay zeka ile sorunsuz bir şekilde birleştiren bir platform olarak rolünü güçlendirmeye ve farklılaştırılmış hizmetleri sürekli olarak genişletmeye devam edeceğini kaydetti.