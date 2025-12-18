Samsung One UI 8.5 Beta sürümünü kullanıma sundu

Samsung Electronics, Galaxy ekosistemine gelişmiş üretkenlik, gizlilik özellikleri ve performans sunan One UI 8.5 Beta programını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, One UI'ın yeni sürümü, daha az çabayla daha fazla işlem geçekleştirebilirken, cihaz yönetimi ve gelişmiş güvenlik yetenekleri sağlıyor.

İçerik oluşturmayı ve paylaşmayı daha sezgisel hale getiren One UI 8.5 ile kullanıcılar, güncellenen "Photo Assist" sayesinde kesintiye uğramadan yeni görüntüler oluşturmaya devam edebiliyor. Her düzenlemeyi ayrı ayrı kaydetmeye gerek kalmadan Photo Assist yeteneklerini kullanarak fotoğrafları düzenleyebilen kullanıcılar, işlemleri bittiğinde düzenleme geçmişindeki tüm değişiklikleri inceleyip saklamak istedikleri kareyi seçebiliyor.

Geliştirilen "Quick Share" özelliği ise fotoğraf karesinde yer alan kişileri tanıyarak, çekilen fotoğrafın doğrudan bu kişilere gönderilmesini önerebiliyor.

Cihazlar arası bağlantıya yönelik yeni özellikler, dosya yönetimi, ağ paylaşımı ve yakındaki cihazlarla iletişim konularında kolaylık sağlıyor. Auracast teknolojisini kullanan "Audio Broadcast", yakındaki LE Audio destekli cihazlarla iletişim kurarken, kullanıcılar medya kaynaklarına ek olarak telefonlarının mikrofonunu kullanarak da ses yayını yapabiliyor.

"Storage Share" özelliği, tablet ve PC'lerin dahil olduğu diğer Galaxy cihazlarındaki dosyaları "Dosyalarım" uygulamasında gösteriyor. Bu özellik, kullanıcıların televizyonları dahil olmak üzere diğer Samsung cihazlarından telefonlarındaki dosyalara erişmesini sağlıyor.

Cihaz koruması güçlendirildi

One UI 8.5, güvenlik ayarları üzerinde kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sunuyor. "Hırsızlık Koruması", telefonların ve verilerin kaybolması veya çalınması durumunda güvenlik sağlıyor.

"Başarısız Kimlik Doğrulama Kilidi" özelliği, parmak izi, PIN veya şifreyle kimlik doğrulama girişimlerinde çok fazla başarısızlık olması durumunda ekranı otomatik olarak kilitliyor. Önceki sürümden daha fazla ayarı koruyan kimlik kontrolü ise cihazlara ekstra bir güvenlik katmanı ekliyor.

One UI 8.5 Beta programı, Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, İngiltere ve ABD'nin dahil olduğu belirli pazarlarda Galaxy S25 serisi kullanıcılarına sunuldu. Galaxy kullanıcıları, Samsung Members uygulaması üzerinden programa başvurabiliyor.