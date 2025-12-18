Haberler

Samsung One UI 8.5 Beta sürümünü kullanıma sundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsung Electronics, Galaxy ekosistemine özgü One UI 8.5 Beta programını tanıttı. Yeni sürüm, gelişmiş güvenlik, fotoğraf düzenleme ve cihaz yönetimi özellikleri sunarak kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

Samsung Electronics, Galaxy ekosistemine gelişmiş üretkenlik, gizlilik özellikleri ve performans sunan One UI 8.5 Beta programını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, One UI'ın yeni sürümü, daha az çabayla daha fazla işlem geçekleştirebilirken, cihaz yönetimi ve gelişmiş güvenlik yetenekleri sağlıyor.

İçerik oluşturmayı ve paylaşmayı daha sezgisel hale getiren One UI 8.5 ile kullanıcılar, güncellenen "Photo Assist" sayesinde kesintiye uğramadan yeni görüntüler oluşturmaya devam edebiliyor. Her düzenlemeyi ayrı ayrı kaydetmeye gerek kalmadan Photo Assist yeteneklerini kullanarak fotoğrafları düzenleyebilen kullanıcılar, işlemleri bittiğinde düzenleme geçmişindeki tüm değişiklikleri inceleyip saklamak istedikleri kareyi seçebiliyor.

Geliştirilen "Quick Share" özelliği ise fotoğraf karesinde yer alan kişileri tanıyarak, çekilen fotoğrafın doğrudan bu kişilere gönderilmesini önerebiliyor.

Cihazlar arası bağlantıya yönelik yeni özellikler, dosya yönetimi, ağ paylaşımı ve yakındaki cihazlarla iletişim konularında kolaylık sağlıyor. Auracast teknolojisini kullanan "Audio Broadcast", yakındaki LE Audio destekli cihazlarla iletişim kurarken, kullanıcılar medya kaynaklarına ek olarak telefonlarının mikrofonunu kullanarak da ses yayını yapabiliyor.

"Storage Share" özelliği, tablet ve PC'lerin dahil olduğu diğer Galaxy cihazlarındaki dosyaları "Dosyalarım" uygulamasında gösteriyor. Bu özellik, kullanıcıların televizyonları dahil olmak üzere diğer Samsung cihazlarından telefonlarındaki dosyalara erişmesini sağlıyor.

Cihaz koruması güçlendirildi

One UI 8.5, güvenlik ayarları üzerinde kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sunuyor. "Hırsızlık Koruması", telefonların ve verilerin kaybolması veya çalınması durumunda güvenlik sağlıyor.

"Başarısız Kimlik Doğrulama Kilidi" özelliği, parmak izi, PIN veya şifreyle kimlik doğrulama girişimlerinde çok fazla başarısızlık olması durumunda ekranı otomatik olarak kilitliyor. Önceki sürümden daha fazla ayarı koruyan kimlik kontrolü ise cihazlara ekstra bir güvenlik katmanı ekliyor.

One UI 8.5 Beta programı, Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, İngiltere ve ABD'nin dahil olduğu belirli pazarlarda Galaxy S25 serisi kullanıcılarına sunuldu. Galaxy kullanıcıları, Samsung Members uygulaması üzerinden programa başvurabiliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili davada yeni gelişme

Yeşilçam'ın ünlü isminin vefatıyla ilgili davada yeni gelişme
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ayın oyuncusu seçildi

Bütün ülke Ferdi'yi konuşuyor
Fenomen Melis Deniz intihar mı etti? Beklenen açıklama geldi

Ünlü fenomen intihar mı etti? Beklenen açıklama geldi
title