Samsung, Mikro LED Teknolojisiyle Micro RGB Ekranı Tanıttı

Samsung Electronics, mikrometre boyutundaki LED'lerle geliştirdiği Micro RGB ekran teknolojisini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un tescilli teknolojisiyle üretilen Micro RGB ekran, 115 inç büyüklüğündeki televizyonlarda arka aydınlatma çözümü olarak kullanılıyor. Renk doğruluğu, kontrast oranı ve izleme deneyimi bakımından ultra premium televizyon kategorisinde yeni bir seviyeyi temsil ediyor.

Samsung'un tescilli Micro RGB teknolojisiyle geliştirilen Micro RGB ekranda, her biri 100 mikrometreden küçük boyutlarda olan ve ayrı ayrı kontrol edilen kırmızı, yeşil ve mavi mikro LED'ler, ultra ince desen dizilimiyle ekran panelinin arkasına yer alıyor. Bu mimari, geleneksel arka aydınlatma çözümlerinden farklı olarak kırmızı, yeşil ve mavi LED'ler üzerinde hassas ve ayrı ayrı kontrol imkanı sağlıyor.

Micro RGB ekran, görüntü ve sesi tamamen optimize etmek için yapay zeka işlemeyi kullanan Samsung'un Micro RGB AI motoruyla destekleniyor. Her kareyi gerçek zamanlı analiz eden bu ileri teknoloji, daha gerçekçi ve sürükleyici görüntüler için renk sunumunu otomatik olarak optimize ediyor.

Yapay zeka desteğiyle Micro RGB Color Booster Pro, donuk renk tonlarına sahip sahneleri algılıyor, ekrandaki tüm renkleri akıllı bir şekilde geliştirerek daha canlı bir izleme deneyimi yaşatıyor.

Renk doğruluğunda uluslararası standartlar karşılandı

Ekranda yer alan Micro RGB Precision Color teknolojisi, içerikleri en yüksek doğrulukta sunarken BT.2020 renk standardında yüzde 100 renk kapsamı sağlıyor. Bu kapsamda teknoloji, Almanya merkezli sertifikasyon kuruluşu Verband der Elektrotechnik (VDE) tarafından "Micro RGB Precision Color" sertifikasıyla belgelendirildi.

Glare Free teknolojisiyle donatılan Samsung Micro RGB ekran, parlak ışık altında bile yansımaları en aza indirerek daha konforlu ve dikkati dağıtmayan bir izleme deneyimi sunuyor. Samsung Micro RGB, yeni nesil performansının yanında süper ince metal tasarımıyla tüm iç mekanlara uyum sağlıyor.

Samsung Vision AI ile entegre çalışan Samsung Micro RGB, görüntü ve ses gibi en son yapay zeka teknolojilerini ve Samsung'un Bixby yapay zeka sesli asistanını bir araya getiriyor. Bu sayede TV kullanıcılarına ekrandan ayrılmadan izlediklerinden daha fazlasını elde etmeleri için daha konuşkan ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuluyor.

Samsung'un Micro RGB'si ayrıca kullanıcıların hassas kişisel verilerini korumak için tasarlanmış Samsung'un sektör lideri güvenlik çözümü Samsung Knox, sürekli yazılım geliştirmeleri ve uzun vadeli destek sağlayan Samsung'un 7 yıllık ücretsiz Tizen OS Yükseltme programı tarafından da güvence altına alınıyor.

İlk kez piyasaya sürüldüğü Kore'den sonra ABD'de de sunulacak olan Micro RGB, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli boyutlarda global olarak da satılacak. Micro RGB, kasım ayında Türkiye'de de seçili mağazalarda yerini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Ekibi Başkanı Taeyong Son, büyük boyutlu ultra premium TV pazarında standartları yükselttiklerini belirtti.

Son, "Mikrometre boyutundaki RGB LED'lerin kontrolüne benzeri görülmemiş bir hassasiyet kazandıran Micro RGB, tüketici segmentindeki ekranların renk doğruluğunda ve kontrastında çıtayı yükseltiyor. Bu tanıtımla, büyük boyutlu ultra premium TV pazarında standartları yükseltirken yeni nesil ekran inovasyonlarına bağlılığımızın da altını çiziyoruz. ifadelerini kullandı.