Samsung Electronics üçüncü çeyrekte 80,2 milyar dolar faaliyet kârıyla rekor kırdı

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Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung Electronics, yapay zeka çiplerine yönelik artan küresel talep sayesinde 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 107,4 trilyon Kore wonu (yaklaşık 80,2 milyar dolar) faaliyet karı elde ederek tarihi rekora imza attı.

Samsung Electronics, bu yılın temmuz-eylül dönemine ait öncü finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirket, yılın temmuz-eylül döneminde 107,4 trilyon Kore wonu (yaklaşık 80,2 milyar dolar) faaliyet karı elde etti.

Şirket, bu sonuçla küresel teknoloji sektöründe tarihin en yüksek çeyrek dönemlik karına ulaştı.

Şirketin toplam gelirleri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 127 artarak 195 trilyon won (146 milyar dolar) seviyesine çıktı.

Şirket, 2025 yılının 3. çeyreğinde 86,06 trilyon won satış geliri ve 12,17 trilyon won faaliyet karı elde etmişti.

Samsung Electronics, iş birimlerine göre detaylı finansal bilgilerin yer alacağı kesinleşmiş üçüncü çeyrek bilançosunu 29 Ekim'de kamuoyuna açıklayacak.

Kaynak: AA