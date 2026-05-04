Samsung Electronics'e Edison Awards'tan 4 ödül

Samsung Electronics, ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen Edison Awards 2026'da farklı kategorilerde yer alan yeni nesil inovasyonlarıyla iki altın ve iki gümüş ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics'in ileri teknolojiye dayalı inovatif özelliklere sahip Smart Modular House (Akıllı Modüler Ev), Vision AI Companion, Spatial Signage ve Bespoke AI Laundry Combo çözümleri ödül kazandı.

Amerikan Pazarlama Derneği tarafından 1987'de kurulan ve adını mucit Thomas Edison'dan alan Edison Awards, ürün ve hizmet geliştirme, pazarlama ile insan odaklı tasarım alanlarında mükemmelliği ödüllendiriyor.

Kazananlar, sektör profesyonelleri, bilim insanları ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından yenilikçilik kriterlerine göre belirlenirken, bu yıl ödüller 14 farklı kategoride altın, gümüş ve bronz seviyelerinde verildi.

Altın ödül kazanan Smart Modular House yapay zeka tabanlı akıllı yaşam alanlarına odaklanırken, Vision AI Companion da içerik etkileşimini üretken yapay zeka ile dönüştürmeye yönelik çözümler sunuyor.

Gümüş ödül alan Spatial Signage de gözlüksüz üç boyutlu ekran deneyimiyle öne çıkarken, Bespoke AI Laundry Combo ise yapay zeka destekli yıkama ve kurutma süreçlerini tek cihazda birleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Cihaz Deneyimi (DX) Bölümü Başkanı ve Baş Tasarım Sorumlusu (CDO) Mauro Porcini, tasarımın iş, teknoloji ve insanın kesişim noktasında yer aldığını belirtti.

Porcini, "Bizim rolümüz, insanları derinlemesine anlamak ve onların ihtiyaçlarını, hayallerini ve duygularını anlamlı deneyimlere dönüştürmektir. İnsanların hayatını gerçekten zenginleştiren inovasyonları hayata geçirme vizyonuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.