Samsung CES 2026'da 130 inç Micro RGB televizyonunu tanıttı

Samsung Electronics, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2026) yeni nesil renk ve tasarım özelliklerine sahip 130 inç Micro RGB televizyonu R95H modelini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2026 kapsamında yeni Micro RGB ekran teknolojisini sergiledi.

Samsung'un 2013'teki "Timeless Gallery" tasarımının güncel bir versiyonu niteliğindeki "Timeless Frame" ile sunulan R95H, modern ve sanat galerisi hissi veren bir estetik anlayışıyla tasarlandı.

Mimari pencere çerçevesinden ilham alan geniş ekran, çerçeveye entegre edilen ses çıkışları sayesinde görüntü ile sesin mekanda doğal bir şekilde yayılmasını hedefliyor.

Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro ve Micro RGB HDR Pro ile güçlendirilen model, yapay zeka teknolojilerini kullanarak donuk tonları ve kontrastı iyileştiriyor.

Hem aydınlık hem de karanlık sahnelerde detay sunmayı amaçlayan cihaz, "BT.2020" geniş renk gamının yüzde 100'ünü karşılayan "Micro RGB Precision Color 100" teknolojisini barındırıyor. Ekranda, yansımaları en aza indiren "Yansımasız Ekran" (Glare Free) teknolojisi de bulunuyor.

Model, gelişmiş görüntü ve ses kalitesi için "HDR10+ ADVANCED" ve "Eclipsa Audio"yu destekliyor. Samsung'un gelişmiş "Vision AI Companion" özelliği sayesinde kullanıcılar, konuşma tabanlı arama, proaktif öneriler, AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot ve Perplexity gibi yapay zeka özelliklerine ve uygulamalarına erişim sağlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkan Yardımcısı Hun Lee, Micro RGB teknolojisinin görüntü kalitesi inovasyonlarının zirvesini temsil ettiğini, 130 inçlik yeni modelin vizyonlarını daha da ileriye taşıdığını vurguladı.

Lee, "On yıldan uzun bir süre önce başlattığımız özgün tasarım felsefemizin ruhunu tekrar canlandırarak yeni nesil teknolojilerle tasarlanan etkileyici bir premium ekran sunuyoruz." ifadelerini kullandı.