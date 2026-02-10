Haberler

Samsung Multi Split klimalar tek dış üniteyle iklimlendirme çözümü sunuyor

Güncelleme:
Samsung, tek bir dış ünite ile 5 odaya kadar iklimlendirme sağlayan Multi Split klimalarını tanıttı. Bu cihazlar, görüntü kirliliğini azaltırken, WindFree teknolojisi ile konforlu bir serinlik sunuyor. Zorlu hava koşullarında da çalışabilen sistem, akıllı inverter teknolojisiyle enerji verimliliği sağlıyor.

Samsung, tek bir dış üniteyle birden fazla yaşam alanının iklimlendirilmesini sağlayan Multi Split klimaları tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Multi Split Klimalar, bahçe veya balkona yerleştirilen tek bir dış üniteyle 5 odaya kadar geniş bir alan soğutulup ısıtılabiliyor.

Söz konusu sistem, her oda için ayrı ünite kullanımının yarattığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırırken, daha düşük ses seviyesiyle çalışarak yaşam alanlarında konfor sağlıyor. Farklı iç ünite seçenekleri ise dekorasyona uyum imkanı tanıyor.

Samsung Multi Split klima, "WindFree" rüzgarsız serinlik teknolojisiyle hava akışını eşit olarak dağıtarak üşütmeyen bir serinlik sunuyor.

Normal soğutma modunda oda sıcaklığı istenilen düzeye ulaştığında, cihaz WindFree moduna geçiyor. Bu modda hava, binlerce mikro hava deliğinden odaya yavaş bir biçimde dağıtılarak "durgun hava" ortamı oluşturuluyor ve rahatsız edici hava akımlarının önüne geçiliyor.

Zorlu hava koşullarında da çözüm sunan klima, dış ortam sıcaklığı 46 derece olduğunda soğutmaya, eksi 15 dereceye düştüğünde ise ısıtmaya devam edebiliyor. Akıllı inverter sistemi, ayarlanan sıcaklığa hızlı bir şekilde ulaşarak ortam ısısını hassas şekilde kontrol ediyor.

Cihazda bulunan "İyi Uyku Modu", rahatsız edici soğuk hava akışı olmadan uyku için ideal koşulları destekliyor. İç ünitenin üzerinde yer alan ve kolayca temizlenebilen "Filter Plus" ise ısı eşanjörünü temiz tutarken havadaki tozlara karşı korumaya yardımcı oluyor.

