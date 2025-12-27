Samsung, CES 2026'da teknoloji forumları düzenleyecek

Samsung Electronics, sektördeki eğilimleri ele almak ve şirketin yapay zeka vizyonunu ile stratejisini aktarmak amacıyla Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2026) 4 farklı teknoloji forumu düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un düzenleyeceği teknoloji forumları, 5-6 Ocak'ta Wynn Las Vegas'ın Latour Ballroom salonunda Samsung'un özel sergi alanında hayata geçirilecek.

Şirket, yapay zeka, ev aletleri, hizmetler ve tasarım konularını ele alan 4 forum düzenleyecek. Her oturumda, Samsung yöneticileri, iş ortakları, akademisyenler, medya mensupları ve sektör analistleri yer alacak.

"Her Şey Birbiriyle Uyumluyken: Açık Ekosistemlerde Etkili Yapay Zeka Özellikleri Nasıl Sunulur?" başlıklı forum, Samsung Electronics Home Connectivity Alliance Başkanı moderatörlüğünde 5 Ocak saat 09.00'da gerçekleştirilecek.

"Teknolojiye Güveniyor muyuz? Yapay Zeka Çağında Güvenliği ve Gizliliği Yeniden Düşünmek" başlıklı forum, Samsung Electronics AI Platform Merkezi Grup Başkanı Shin Baik moderatörlüğünde 5 Ocak saat 09: 00'da düzenlenecek.

"İleri Görüş: Video Akışlarının Geleceği Televizyonu Nasıl Yeniden Tanımlıyor" forum, 5 Ocak 16.00'da Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkan Yardımcısı Salek Brodsky moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

"Teknolojinin İnsani Yüzü: Sevmeye Değer Bir Gelecek Tasarlamak" forumu ise 6 Ocak 13.00'da Samsung Electronics DX Bölümü Başkanı ve Tasarım Direktörü Mauro Porcini moderatörlüğünde düzenlenecek.

Teknolojideki ve günlük yaşamdaki yeni eğilimleri ele alacak teknoloji forumlarının tartışma konuları, CES 2026'da Samsung sergi alanında tanıtılacak olan şirketin yeni ürün inovasyonları için tamamlayıcı bir rol oynayacak.