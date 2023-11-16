Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun'daki Fındıklara Önem Verilmesi Gerektiğini Söyledi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, yüzyıllardır verim alınan Samsun'daki fındıklara gözleri gibi bakmaları gerektiğini söyledi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi. Başkan Yılmaz, Vali Tavlı'ya başta fındık olmak üzere Çarşamba'nın ekonomik yapısı, tarımsal üretimi ve tarım ürünlerinin ticareti ile ilgili bilgiler vererek, borsanın işlev ve sorumluluklarını aktardı.

Vali Orhan Tavlı, Samsun'da gelişmiş bir sanayi hacmi, ticaret ve tarımsal üretim olduğunu ve beklentinin tüm bu kazanımları artırmak olduğunu artırırken oda ve borsaların da üstlendiği rolün büyüdüğünü belirterek, Samsun ve Çarşamba'da gerçekleşecek tüm tarımsal faaliyetleri destekleyeceklerini söyledi. Vali Tavlı; Çarşamba Ticaret Borsası'nın fındıkta rehabilitasyon projelerinin takdire değer olduğunu ifade ederek, "Yüzyıllardır sürülen, ekilen ve verim alınan bu topraklarda yetişen fındığa gözümüz gibi bakmak gerek" dedi.

Borsa Başkanı Yılmaz, gösterdiği nezaketten ötürü Vali Orhan Tavlı'ya teşekkürlerini ileterek, görevinde başarılar diledi. - SAMSUN