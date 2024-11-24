Samsun Kavak'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor
Samsun'un Kavak ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Ekipler, don ve kazalara karşı önlem almak için yollarda hazır bekliyor. Mahalle yollarının kapanmaması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Samsunun Kavak ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçe merkezinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ekipler, yaşanabilecek, don ve kazalara karşı Samsun-İstanbul kara yolunun belirli noktalarında hazır bekliyor.
Mahalle yollarının kapanmaması için ise belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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