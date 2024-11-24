Samsun Kavak'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

Samsunun Kavak ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçe merkezinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ekipler, yaşanabilecek, don ve kazalara karşı Samsun-İstanbul kara yolunun belirli noktalarında hazır bekliyor.

Mahalle yollarının kapanmaması için ise belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.