Samsun'da Yeşilkent Kavşağı ve Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu İnşaatları Devam Ediyor

Samsun'da 277 milyon 949 bin TL'lik bir bütçe ile yapımı devam eden eden Yeşilkent Kavşağı'nda çalışmalar devam ediyor. Anadolu'nun Karadeniz Bölgesi'ne açılan kapısı konumunda olan, sık sık trafik kazaları ile gündeme gelen Yeşilkent Kavşağı'nda yapılan köprü ve bağlantı kolları ile trafik yoğunluğunun azaltılarak daha konforlu ve güvenli bir ulaşımın sağlanması hedefleniyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ankara-İstanbul bağlantısında bulunan Yeşilkent Kavşağı, ayrıca Samsun merkez ilçeleri olan Atakum ve İlkadım arasında geçiş noktasında olması sebebiyle yoğun trafik yaşıyor. Yapımı devam eden projede, mevcut kavşağa yapılacak ilave imalat ve bağlantılarla trafik yoğunluğunun azaltılarak daha konforlu ve güvenli bir ulaşımın sağlanması amaçlanıyor. 6 Haziran 2023 tarihinde 277 milyon 949 bin 450 TL sözleşme bedeliyle Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen kavşakta proje kapsamında toplam uzunluğu 535 metre olan 6 adet köprü ve bağlantı kollarının yapımı bulunuyor. 2 Temmuz 2023 tarihinde çalışmalara başlanılan kavşağın 2024 yıl sonu itibariyle tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

Samsun Şehir Hastanesi bağlantı yolu

Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu yapımı devam eden bin 103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin ulaşım yolu Samsun-Ordu Çevre Yolu'na bağlanacak şekilde projelendirildi. 2 x 3 şeritli, bölünmüş yol/bitümlü sıcak karışım standardındaki toplam 5,3 km uzunluğundaki proje, 16 Haziran tarihinde 999 milyon 993 bin 350 TL sözleşme bedeliyle Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edildi. Çevre yolundan 2 hatla şehir hastanesine bağlanacak şekilde projelendirilen yolun, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış tarihi dikkate alınarak 2,2 km uzunluğundaki kısmının mart ayı içerisinde tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor. Çalışmalara 8 Ağustos 2023 tarihinde başlandı. Projenin 2024 yılı sonu itibarıyla 5,3 km yolun tamamının bitirilerek trafiğe açılması hedefleniyor. - SAMSUN