Samsun'da Uzun Süredir Kullanılmayan Demiryolu Hattı Yeniden Faaliyete Geçiyor
Çarşamba-Samsun arasındaki 37 kilometrelik demiryolu hattı, OSB, şeker fabrikası, liman ve MKE'ye yük taşımacılığı sağlamak amacıyla yeniden kullanılmaya başlanıyor. Bu gelişmenin bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde uzun süredir kullanılmayan 37 kilometrelik demiryolu hattı yeniden faaliyete geçiriliyor.
Çarşamba- Samsun arasındaki eski tren yolunun; organize sanayi bölgesi (OSB), şeker fabrikası, liman ve Makine Kimya Enstitüsü'ne(MKE) yük taşımacılığı sağlamak amacıyla kullanılacağı açıklandı.
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ayhan Sonkaya, hattın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Yakın zamanda hattın yeniden işler hale gelmesi bekleniyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi