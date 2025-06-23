Samsun'da TOKİ Projesi İçin İlk Kazma Vuruldu

Samsun'da TOKİ Projesi İçin İlk Kazma Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba ilçesinde dar gelirli vatandaşlar için yapılacak olan dev TOKİ projesinde yıkım ve zemin hazırlık çalışmaları başladı. Proje, 615 konut, otopark ve sosyal tesisler içerecek şekilde tasarlandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dar gelirli vatandaşlar için umut olacak dev TOKİ projesinde ilk kazma vuruldu.

Kirazlıkçay Mahallesi'nde, eski Şeker Fabrikası lojmanlarının bulunduğu alanda hayata geçirilecek 615 konutluk toplu konut projesinde yıkım ve zemin hazırlık çalışmaları başladı.

İhalesi 28 Mart 2025'te tamamlanan projede yer teslimi yüklenici firmaya yapılırken, toplam yatırım tutarı 1 milyar 204 milyon TL olarak açıklandı.

31 blok, 180 adet 3+1, 440 adet 2+1 konut, 53'ü engelli vatandaşlara özel olmak üzere 521 araçlık otopark, 80 bin metrekarelik alanda çocuk oyun alanları, spor sahaları, sosyal tesisler ve geniş peyzaj alanlarının bulunduğu konut projesinde çalışmalar hızlandırıldı.

Eski lojmanlarda ikamet eden yaklaşık 20 ailenin tahliye işlemlerinin ardından bölgede yıkım süreci de hız kazandı. TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında, konutların 18 Kasım 2026 tarihinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreter Rutte: ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi

NATO'dan İran'ı vuran ABD'ye açık destek! Uluslararası hukuk vurgusu
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
ABD'nin İran'a saldırısının arka planı ortaya çıktı

İran'ı böyle yanıltmışlar! İşte ABD saldırısının arka planı
Mourinho devreye girdi! 3 yıldız isimle zoom üzerinden görüştü

3 yıldız isimle zoom üzerinden görüştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.