Samsun'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen karacayı kurtararak doğal yaşam alanına geri bıraktı. Ekiplerin müdahale ettiği olayda, karaca sağlık kontrolünden geçirildi.
Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Kanala düşen karacaya "şefkat eli" uzatıldığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Samsun Bafra'da sulama kanalına düşen karaca, ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği müdahale ile kurtarıldı. Kanaldan çıkarılan ve sağlık kontrolünden geçirilen karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı."